Bucci “Orgogliosi della Protezione Civile della Liguria”

GENOVA (ITALPRESS) – “Siamo molto orgogliosi della protezione civile della Liguria perché è una delle migliori d’Italia e l’Italia certamente ha la protezione migliore di tutta l’Europa. Per la protezione delle persone oggi, se si seguono le procedure, direi che non c’è assolutamente rischio. Diverso è il discorso della protezione delle cose, qui invece c’è da fare parecchio lavoro”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, oggi a Genova a margine degli eventi per la Giornata nazionale della Protezione civile. “Abbiamo investito recentemente qualche milione di euro proprio per creare nuove strutture della protezione civile – ha ricordato Bucci -. Il sistema di allerta funziona molto bene, sono serviti un po’ di anni per metterlo a posto. La protezione civile non è gratis, ci sono da fare investimenti pesanti. Ci sono aree, soprattutto nel Ponente e nel Levante, che hanno bisogno di ulteriori investimenti dal punto di vista della protezione idrogeologica e li faremo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).