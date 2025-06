Bucci “Entro il nostro mandato via al raddoppio linea Finale-Andora”

GENOVA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto a Ferrovie dello Stato di fare il progetto completo, loro hanno garantito che a fine anno avremo progetto completo, pronto per andare in gara, del tratto Finale-Andora, e sulla base di questo progetto noi chiederemo il finanziamento e andremo in gara. Quindi sono fiducioso che si possa arrivare a una conclusione: non so se finiranno nei prossimi cinque anni, ma certamente durante il nostro mandato i lavori inizieranno”.

Lo ha detto il presidente ligure Marco Bucci parlando del raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia a margine della presentazione del progetto Liguria Tourism ad Albenga. Il governatore ha parlato anche della futura diramazione autostradale Albenga-Carcare-Predosa: “È un’altra cosa importante che andrà a aiutare il territorio, in modo da arrivare da Piemonte e Lombardia alla Riviera in maniera molto più semplice che non passando da Genova e da Savona. Questa non è una cosa che succederà domani, però, se non si comincia, non si finisce neanche. Noi ci impegniamo a cominciare a fare le cose, poi qualcun altro verrà a inaugurarle e buona fortuna che le inaugurerà”.

