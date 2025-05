Bucci al Festival delle Regioni “Un onore incontrare Mattarella”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha preso parte alla Cerimonia di apertura del Festival che si è tenuto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella Sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale.

“È sempre un grande onore e un privilegio poter incontrare e ascoltare il Capo dello Stato – commenta il presidente della Regione Liguria – Poco meno di un mese fa abbiamo avuto la possibilità di riceverlo proprio a Genova, e ascoltare il suo intervento, nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, nell’ottantesimo Anniversario della Liberazione. Oggi siamo qui, in questo contesto di altissimo profilo istituzionale, per affrontare i temi che riguardano il futuro delle Regioni e, quindi, il futuro dei cittadini e del nostro Paese. Viviamo un momento storico molto delicato e incerto, in cui c’è più che mai bisogno della presenza solida delle istituzioni, in particolare di quelle più prossime al cittadino, più riconoscibili e capaci di influire sulla loro vita quotidiana”.

