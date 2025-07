Brunetta “Per la crescita dei salari più risorse alla formazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il non pieno recupero del salario reale in Italia è di fatto il contraltare dei livelli record di occupazione che il Paese ha registrato, anche questi riportati nella nota dell’OCSE. Evidenze recenti suggeriscono, infatti, che le imprese italiane negli ultimi due anni abbiano preferito assumere lavoratori, piuttosto che investire in capitale, in particolare tecnologico. Questo perché il capitale porta con sé un costo d’uso legato alla disponibilità di competenze sul mercato del lavoro che è molto difficile trovare. Il risultato è stato un rallentamento della produttività e dunque un faticoso recupero dei livelli salariali dopo lo shock energetico. La soluzione strutturale per uscire da questo equilibrio è destinare più risorse alla formazione, a tutti i livelli. Dalla riforma degli ITS, al potenziamento delle politiche attive di formazione dei disoccupati, alla formazione continua sul posto di lavoro. Solo così l’Italia potrà recuperare crescita, produttività e salari in maniera sostenibile, preservando i livelli occupazionali”. È quanto dichiara il presidente del CNEL Renato Brunetta, in riferimento al Country focus del nuovo Outlook occupazione dell’OCSE.

