NEW YORK (ITALPRESS) – Bruce Springsteen ha cancellato due date previste a Philadelphia per il 16 e il 18 agosto. “A causa della malattia di Bruce Springsteen, i suoi concerti con la E Street Band al Citizens Bank Park di Philadelphia il 16 e 18 agosto sono stati posticipati. Stiamo lavorando per riprogrammare le date”, si legge sul profilo twitter dell’artista.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]