Brokeraggio assicurativo, GBSAPRI diventa Convergo

MILANO (ITALPRESS) – GBSAPRI, presenza consolidata del brokeraggio assicurativo indipendente in Italia, annuncia il rebranding e cambia il proprio nome in Convergo, con una nuova identità visiva. Questo rinnovamento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di GBSAPRI, ne rafforza l’identità di Gruppo e libera il potenziale delle sinergie interne, per essere più forti nel mercato del brokeraggio e della consulenza assicurativa.

Con l’ingresso del fondo Brera Partners nel 2024 nella maggioranza del capitale, il Gruppo ha dato il via a una strategia di crescita per linee esterne e integrazione di diverse realtà del brokeraggio assicurativo italiano. Il rebranding non è solamente un aggiornamento grafico, ma si inserisce in un ampio progetto industriale di aggregazione e riassetto societario. La Capogruppo (GBSAPRI) cambia nome in Convergo che diventa il nuovo brand di tutte le società del brokeraggio assicurativo, con l’esclusione di Polizza Migliore che ha la stessa identità visiva ma conserva il suo nome.

Le società di brokeraggio assicurativo, oltre a Convergo, conservano nei rispettivi brand il nome con cui operano e sono riconosciute: si tratta di Convergo Alco, Convergo B&T, Convergo Poliass, Convergo Rodinò&Partners, Convergo Sbravati, Convergo Seabridge, Convergo Selecover e Convergo Solari. Il processo di convergenza si riflette nell’assetto della struttura societaria: è in corso il processo di fusione per incorporazione delle società del brokeraggio assicurativo aventi sede in Italia, che sarà completato entro il 2027. La società di riassicurazione GBSAPRI International diventa Convergo International ed Opera Servizi, attiva nel Risk Assessment, nell’Insurance Advisory e nella gestione dei sinistri, è Convergo Risk Advisory.

Le agenzie Cassiopea e B&T Insurance Service e il Lloyd’s broker Smith Billbrough & Co, controllate al 100% dalla Capogruppo Convergo, non cambiano nome.

Questo momento segna un nuovo traguardo per GBSAPRI che va oltre il rinnovo del marchio. Il percorso porta a una razionalizzazione della struttura e ad un’unica identità di Gruppo, con una casa comune verso cui convergono tutte le società del ramo brokeraggio.

“Con la nascita di Convergo consolidiamo 75 anni di esperienza e proseguiamo il nostro percorso evolutivo verso la leadership nell’intermediazione e nella consulenza assicurativa indipendente. Convergo unisce tante storie di successo del brokeraggio assicurativo, per accompagnare le aziende, le Pubbliche Amministrazioni, le istituzioni, i professionisti e anche le persone nella gestione del rischio. E Convergo è anche riassicurazione, gestione dei sinistri, agenzie specializzate nei rami travel e turismo, con una straordinaria capacità di personalizzazione e di gestione di rischi complessi grazie al nostro Lloyd’s Broker Smith Billbrough&Co. In Convergo coesistono l’autorevolezza strutturata di un grande Gruppo internazionale e la profonda vicinanza di un partner locale: in questo senso, ‘Il mestiere di esserci’ diventa la nostra promessa concreta per il mercato” – ha dichiarato Carlo Maria Bassi, CEO del Gruppo GBSAPRI.

– Foto ufficio stampa –

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