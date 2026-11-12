Suzuki al fianco della SilverSkiff 2026, 1200 atleti alla 35^ edizione

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è stato Main Sponsor della 35ª edizione della regata internazionale di Torino SilverSkiff, confermando il proprio impegno a sostegno allo sport e della collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio. Passione, determinazione e spirito di squadra: sono questi i valori che accomunano Suzuki e il mondo del canottaggio e che hanno accompagnato la 35ª edizione della SilverSkiff, prestigiosa regata internazionale organizzata dalla Reale Società Canottieri Cerea, che il 7 e 8 novembre ha animato le acque del Po a Torino con la partecipazione di 1200 atleti provenienti da tutto il mondo.

Suzuki ha sostenuto la manifestazione in qualità di main sponsor, confermando il proprio impegno al fianco della Federazione Italiana Canottaggio, che ha scelto la casa giapponese per sostenere lo sport e chi lo vive ogni giorno. Una collaborazione avviata nel 2025 e fondata sulla condivisione di valori comuni, che trova nella SilverSkiff un’importante occasione per tradursi in una presenza concreta accanto agli atleti e agli appassionati.

“La vicinanza di Suzuki al canottaggio – sottolinea una nota – nasce dalla volontà di sostenere i propri clienti e le passioni sportive che animano il loro tempo libero. Il canottaggio, come la nautica, trova infatti nell’acqua il proprio elemento naturale e rappresenta un’espressione autentica di impegno, tecnica, determinazione e rispetto. In occasione della manifestazione, Suzuki ha messo a disposizione i propri fuoribordo per motorizzare le imbarcazioni di supporto alla gara, contribuendo alle attività organizzative e operative sul fiume. La partnership ha trovato un’ulteriore occasione di visibilità nella visita di alcune stelle della Nazionale Italiana all’area Suzuki, allestita all’interno del villaggio dell’evento. Nel pomeriggio di sabato, Giacomo Gentili, riconfermato campione mondiale nel quattro di coppia lo scorso 29 agosto, ha premiato gli Allievi e i Cadetti impegnati nelle gare sui 4.000 e 1.000 metri. Un momento speciale per i giovani atleti, che hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino alcuni protagonisti del canottaggio italiano e di conoscere anche il valore della collaborazione con Suzuki, rappresentata dal logo del brand sul body azzurro indossato dagli atleti della Nazionale in gara”.

Tra gli ospiti presenti anche la campionessa mondiale ed europea Under 19 Alizee Ribolzi (SC Corgeno), Irene Gattiglia (RSC Cerea), medagliata ai Mondiali Under 23 e ai Giochi del Mediterraneo, e Pietro Zampaglione (SC Armida), vicecampione mondiale Under 19 nel 2025 e atleta torinese. La SilverSkiff rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale: una regata di fondo di 11 chilometri che, giunta alla sua 35ª edizione, ha visto 1200 partecipanti confrontarsi lungo il tratto cittadino del Po. Una manifestazione capace di riunire campioni olimpici, atleti di livello internazionale, giovani e appassionati, trasformando Torino e il Po in un grande palcoscenico dedicato al canottaggio. L’edizione 2026 ha regalato anche due nuovi record del percorso. In campo maschile si è imposto il serbo Nikolaj Pimenov, che ha fermato il cronometro a 40’15″980, stabilendo il nuovo primato. Tra le donne, vittoria della britannica Lauren Henry, che ha tagliato il traguardo in 43’03″532, migliorando il precedente record femminile che resisteva dal 2001.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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