Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2026, gran finale a Lucca per l’assegnazione dei titoli

MILANO (ITALPRESS) – A conclusione di una stagione di eccellenza che ha visto la partecipazione di oltre 200 piloti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2026 arriva con il Rally Città di Lucca l’attesissimo appuntamento conclusivo che assegnerà in prova unica i titoli della Coppa Italia Rally ACI Sport e quelli del monomarca Pirelli insieme ai premi specifici per questa gara che portano a 150.000 euro il montepremi destinato da Pirelli ai piloti italiani impegnati nei rally nazionali di Zona con i suoi pneumatici. Della foltissima schiera di piloti che utilizzeranno a Lucca i Pirelli P Zero da asfalto, ed avranno a disposizione anche i Pirelli Cinturato in caso di pioggia, fanno parte ben 52 iscritti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2026 ad iniziare dal vincitore della Coppa Italia 2025 Ivan Carmellino che è anche quest’anno uno dei grandi favoriti insieme ai vincitori di Zona ACI Sport Marco Varetto, Marco Signor (vincitore assoluto anche del Campionato Italiano Rally Challenger) , Christian Tiramani e agli specialisti Antonio Rusce, Rudy Michelini e Gianluca Tosi.

Fra le 2RM occhi puntati soprattutto sul giovane piemontese Nicolò Ardizzone che arriva in finale dopo una stagione in cui ha centrato con la sua Lancia Ypsilon Rally4 ben tre titoli e che avrà fra i suoi principali avversari il locale Claudio Fanucchi. Fra i titoli più ambiti ed incerti fra le tante classi in cui spiccano i piloti Pirelli c’è sicuramente quello riservato alle Rally5, categoria di base che ha già dimostrato di saper formare nuovi campioni. A Lucca fra i favoriti ci sono il piemontese “Cave” (sei vittorie in stagione), il ligure Cesare Caffa, i triveneti Giuseppe Bertolutti e Alex Bertolini, l’emiliano Riccardo Verbilli e il toscano Lorenzo Nesti, il siciliano Carmelo Garufi e Alessandro Colombo, quest’ultimo fra i favoriti anche fra gli Under25. Molto atteso il confronto fra le Rally3 a trazione integrale con il siciliano Alessio Pollara che dovrà vedersela con i vari Ludwig Zigliani, Giacomo Guglielmini, Mauro Porzia ed Ennio Bini, quest’ultimo fra i protagonisti attesi per il titolo riservato agli Over 55 insieme a Roberto Vellani e Fabio Pinelli.

Nel femminile, favori del pronostico per Patrizia Sciascia, ma con un tris di insidiose avversarie: Michela Bettassa, Maila Cammilli, Nicoletta Deidda. Il Rally Città di Lucca prevede sabato quattro prove speciali più la conclusiva superprova cittadina mentre domenica le prove speciali saranno tre con arrivo finale in piazzale Vittorio Emanuele nel centro di Lucca a partire dalle ore 15,35.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).