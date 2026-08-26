Brignone “Il ginocchio sta bene, ora stampelle e poi fisioterapia”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, porto placca e viti come ha già comunicato il dottor Panzeri. Sto bene, avrò qualche giorno in stampelle, per poi iniziare la fisioterapia e tornare a fare la preparazione atletica. Sono molto contenta. Il ginocchio sta bene e anche io sto bene". Lo ha detto Federica Brignone in un video dopo essere stata dimessa dalla casa di cura "La Madonnina" di Milano dove si è sottoposta ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025 al ginocchio sinistro. xr5/gsl (Fonte video: Fisi TV)