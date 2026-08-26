Giochi Mediterraneo, Testa “Ho rotto il ghiaccio, è di buon auspicio”

TARANTO (ITALPRESS) - "Oggi è andata bene. Ho rotto il ghiaccio. Il primo match è sempre complicato, è sempre difficile. Infatti si è visto un crescendo nelle riprese e questo è buono, è di buon auspicio per domani". Così Irma Testa, portabandiera dell'Italia Team ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, commenta l'accesso alla finale dei -57 kg del torneo di pugilato. xt8/gm/azn