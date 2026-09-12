PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei lavoratori selezionano chicchi di caffè destinati all’esportazione in Cina in un impianto di lavorazione del caffè ad Addis Abeba, in Etiopia, il 13 febbraio 2026. L’espansione del gruppo BRICS segna un salto qualitativo in termini di rappresentatività e influenza. Oggi i Paesi BRICS rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale, circa il 30% della produzione economica globale e un quinto del commercio mondiale. La cooperazione ampliata del gruppo è entrata in una fase di sviluppo di alta qualità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).