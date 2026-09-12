PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 7 giugno 2026, mostra un taxi a guida autonoma di fabbricazione cinese nei pressi dell’hotel Burj Al Arab a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’espansione del gruppo BRICS segna un salto qualitativo in termini di rappresentatività e influenza. Oggi i Paesi BRICS rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale, circa il 30% della produzione economica globale e un quinto del commercio mondiale. La cooperazione ampliata del gruppo è entrata in una fase di sviluppo di alta qualità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).