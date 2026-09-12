PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone partecipano al Dialogo BRICS sulle civiltà presso la Rio de Janeiro State University, a Rio de Janeiro, in Brasile, il 27 giugno 2025. L’espansione del gruppo BRICS segna un salto qualitativo in termini di rappresentatività e influenza. Oggi i Paesi BRICS rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale, circa il 30% della produzione economica globale e un quinto del commercio mondiale. La cooperazione ampliata del gruppo è entrata in una fase di sviluppo di alta qualità.

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