Brescia, arrestato un latitante ricercato da quasi un anno

BRESCIA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Brescia, hanno individuato e tratto in arresto un 28enne cittadino tunisino ed Irregolare sul Territorio Nazionale con a carico numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura e gravità, dando così esecuzione ad un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia, dovendo egli scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione.

Il Provvedimento è stato adottato a seguito di alcune Sentenze di condanna divenute definitive per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, immigrazione clandestina ed illecito reingresso sul Territorio Nazionale. L’uomo, latitante da oltre 9 mesi e già inadempiente ad un precedente Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, è stato rintracciato dalla Polizia mentre aveva preso alloggio presso una struttura alberghiera della Città. Il malvivente veniva pertanto condotto presso gli Uffici della Questura di Brescia ove, al termine delle procedure di identificazione, veniva arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” per la conseguente espiazione della condanna. Sono ora in corso indagini al fine di individuare eventuali complicità ed appoggi che hanno consentito a costui di garantirsi la latitanza sino al suo arresto odierno.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato di Brescia –

(ITALPRESS).