RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Il Brasile di Carlo Ancelotti si congeda dal suo pubblico con una goleada. Al Maracanà di Rio de Janeiro, davanti a oltre 72 mila spettatori nell’ultimo test prima della partenza per gli States, la Seleçao ha travolto Panama 6-2.

Con Neymar spettatore a causa dell’infortunio al polpaccio ma acclamatissimo dal pubblico (“mai pensato di escluderlo”, ha rassicurato il presidente federale Samir Xaud), il Brasile ha rotto il ghiaccio dopo due minuti con Vinicius, poi assistman per Casemiro (39′) che ha riportato avanti i verdeoro dopo il provvisorio pari trovato su punizione da Murillo con la deviazione complice di Cunha (14′).

Nella ripresa tanti cambi, col Brasile che dilaga con Rayan (53′), Paquetá (60′), Igor Thiago su rigore (63′) e Danilo Santos (81′) prima della seconda rete panamense siglata da Harvey.

“E’ stata una serata magnifica, che ci ha dato una straordinaria iniezione di fiducia”, il commento di Ancelotti.

Il Brasile giocherà un’ultima amichevole il 6 giugno, a Cleveland contro l’Egitto, poi il 13 l’esordio iridato contro il Marocco.

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