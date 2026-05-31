MotoGp, Bezzecchi vince il Gp d’Italia. Martin e Bagnaia sul podio al Mugello

SCARPERIA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia, al comando per tutta la seconda metà di gara, vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica. Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr).

LE DICHIARAZIONI

Emozionato il Bez a fine gara: “Vincere al Mugello è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici”.

“Sono molto contento. Il team ha lavorato in modo straordinario per tutto il weekend. Ho cercato di recuperare la fiducia ma ho sofferto un po’ questo weekend. Dobbiamo continuare a lavorare, devo essere molto grato all’Aprilia per quello che ha svolto. Marco è stato impressionante oggi, congratulazioni perché vincere al Mugello per lui è speciale. Dobbiamo continuare con questo progresso”. Questo il commento a caldo di Martin.

“Ho dato tutto per il pubblico. È stata davvero dura, perché negli ultimi giri stavo faticando tanto ad avere grip sul posteriore. Ho visto che le Aprilia stavano facendo un lavoro fantastico. Ho cercato di non lasciare spazio a Ogura. Grazie al mio team che ha fatto un lavoro fantastico e merita questo tipo di risultati”. Così Bagnaia dopo il terzo posto di oggi.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 40’57″347 alla velocità media di 176,7 km/h

2. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 3″559

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 5″098

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse 5″132

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 5″453

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm 7″467

7. Marc Marquez (Esp) Ducati 10″762

8. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse13″380

9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini 14″644

10. Diego Moreira (Bra) Honda Lcr 21″366

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

PILOTI:

1. Marco Bezzecchi (Ita) 173 punti

2. Jorge Martin (Esp) 156

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 134

4. Pedro Acosta (Esp) 103

5. Ai Ogura (Jpn) 92

6. Raul Fernandez (Esp) 88

7. Francesco Bagnaia (Ita) 82

8. Marc Marquez (Esp) 71

9. Alex Marquez (Esp) 67

10. Fermin Aldeguer (Esp) 58

COSTRUTTORI:

1. Aprilia 218 punti

2. Ducati 188

3. KTM 125

4. Honda 70

5. Yamaha 41

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).