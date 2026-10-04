Brasile, seggi elettorali chiusi: al via lo scrutinio elettronico

IPA89292133 - October 4, 2026, Madrid, Spain: Several people during the Brazilian presidential elections at the Blanca de Castilla School on 4 October 2026 in Madrid (Spain). This Sunday, 4 October, Brazil is choosing between the contrasting models of Lula and FlÃ¡vio Bolsonaro in a very close contest. The Madrid electoral district, where 23,520 Brazilians are eligible to vote, has set up polling stations at the Blanca de Castilla School, open continuously from 8.00 am to 5.00 pm.[**********]..4 OCTOBER 2026..JesÃºs HellÃ­n / Europa Press..10/04/2026 (Credit Image: © JesÃºS HellÃ­N/Contacto via ZUMA Press)

ROMA (ITALPRESS) – In Brasile si sono chiuse le operazioni di voto per il primo turno delle presidenziali. È iniziato lo scrutinio elettronico, tradizionalmente molto rapido: il risultato finale dovrebbe essere noto entro poche ore. Se nessun candidato otterrà il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio tra i primi due, in programma il 25 ottobre. Al voto erano attesi 158,7 milioni di elettori, chiamati a scegliere il presidente della Repubblica, i governi dei 26 Stati e del Distretto Federale e a rinnovare parte del Congresso: 513 seggi della Camera e 54 del Senato, due terzi degli 81 complessivi. La corsa presidenziale conta 13 candidati, ma il confronto è dominato dal presidente uscente Lula, del Partito dei lavoratori, e dal senatore Flávio Bolsonaro, del Partito liberale e figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. L’ultimo sondaggio Datafolha della vigilia dava Lula al 45% dei voti validi contro il 40% di Flávio Bolsonaro, con margine di errore di due punti. La campagna si è svolta in un clima di forte polarizzazione, con economia, costo della vita e sicurezza tra i temi principali.

– Foto Ipa Agency –

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