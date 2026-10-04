ROMA (ITALPRESS) – In Brasile si sono chiuse le operazioni di voto per il primo turno delle presidenziali. È iniziato lo scrutinio elettronico, tradizionalmente molto rapido: il risultato finale dovrebbe essere noto entro poche ore. Se nessun candidato otterrà il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio tra i primi due, in programma il 25 ottobre. Al voto erano attesi 158,7 milioni di elettori, chiamati a scegliere il presidente della Repubblica, i governi dei 26 Stati e del Distretto Federale e a rinnovare parte del Congresso: 513 seggi della Camera e 54 del Senato, due terzi degli 81 complessivi. La corsa presidenziale conta 13 candidati, ma il confronto è dominato dal presidente uscente Lula, del Partito dei lavoratori, e dal senatore Flávio Bolsonaro, del Partito liberale e figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. L’ultimo sondaggio Datafolha della vigilia dava Lula al 45% dei voti validi contro il 40% di Flávio Bolsonaro, con margine di errore di due punti. La campagna si è svolta in un clima di forte polarizzazione, con economia, costo della vita e sicurezza tra i temi principali.

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