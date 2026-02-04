Brachino “Con Primo Piano Europa l’Italpress avvicina l’Ue ai cittadini”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Primo Piano è il format più antico nell'attività multimediale di Italpress, e dopo un po' di anni, continuando a crescere, oltre che a declinarsi sugli spazi sportivi, manageriali, editoriali, realizza un sogno, un sogno pensato dal direttore Borsellino e anche da me, di venire qui a Bruxelles e di registrare negli studi del Parlamento europeo un format di circa un'ora, che racconti l'Europa. Cerchiamo di avvicinare i nostri cittadini, la nostra democrazia, all'Europa, con la sua grande importanza geopolitica ed economica, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo". Lo afferma Claudio Brachino, conduttore di Primo Piano Europa, a margine della presentazione del nuovo format tv dell'agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles xf4/sat/mca2