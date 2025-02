NAPOLI (ITALPRESS) – Aggredisce e prende a botte la compagna incinta davanti alla figlia di 2 anni, testimone inerme delle violenze che da tempo subisce la madre. E’ accaduto a Pianura, ampio e popoloso quartiere alla periferia occidentale di Napoli. In manette è finito un 37enne, che faceva uso di droghe. L’uomo, dopo insulti e minacce, avrebbe colpito con un pugno nella pancia la donna, che aveva manifestato l’intenzione di andare via di casa. La vittima 24enne, al culmine di un’ennesima lite, è finita in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato 15 giorni di prognosi.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

