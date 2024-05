NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston si aggiudica la finale della Eastern Conference dei play-off Nba. Di fronte agli oltre 17mila spettatori della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, i Celtics chiudono sul 4-0 la serie contro Indiana Pacers, vincendo gara-4 per 105-102 con 29 punti di Brown, top-scorer dell’incontro, e 26 di Tatum; 24 di Nembhard e 19 di Siakam per i padroni di casa. Il quintetto del Massachusetts torna così alle Finals dopo due anni e per la 23esima volta nella sua storia; per il titolo sfiderà la vincente della finale di Western Conference tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves (3-0).

