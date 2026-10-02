Bosetti “Sarà campionato competitivo, fiera essere vicecapitano Scandicci”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Come tutti gli anni sarà un torneo molto competitivo, uno dei più competitivi al mondo. Magari sarà dominato ancora da Conegliano ma come si è visto la passata stagione penso che tante squadre proveranno, e in qualche momento riusciranno, a metterle il bastone tra le ruote. Speriamo di essere una di queste". È l'auspicio espresso all'Agenzia Italpress, in vista dell'inizio del nuovo campionato femminile di volley, da Caterina Bosetti, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci. E sulla sua nomina a vicecapitano confessa: "E' un riconoscimento che mi rende orgogliosa". xb8/glb/gtr