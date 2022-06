Ritorna la campagna di comunicazione “Prima di tutto c’è Bosch”. La divisione Bosch Termotecnica è in onda con spot tv dedicati ai sistemi di climatizzazione. La gamma di climatizzatori Bosch si arricchisce del nuovo modello Climate 6000i, ancora più efficiente grazie alla classe A+++ in raffrescamento e al sensore intelligente in grado di rilevare la presenza delle persone nei locali e, in caso di assenza, di attivare la modalità risparmio energetico. Inoltre, Climate 6000i garantisce il massimo comfort grazie all’estrema silenziosità e consente di impostare il livello di umidità relativa in modalità “Deumidificazione”. I climatizzatori Climate di Bosch grazie alle innovative funzioni e alla gestione tramite App da smartphone (tramite accessorio opzionale), assicurano semplicità d’uso e comfort, migliorando la qualità dell’aria e consentendo di risparmiare energia. Attraverso la funzione “Seguimi”, il sensore nel telecomando a infrarossi rileva e regola la temperatura nell’area in cui si trova l’utente. La funzione “I-clean” elimina fino al 99% dei batteri, i filtri impediscono la diffusione di odori e catturano microbi e altre impurità presenti nell’aria. In particolare, il climatizzatore Climate 5000i, è dotato di tecnologia a ioni che neutralizza elementi nocivi come polveri, spore e virus, inoltre è dotato di biofiltro che contrasta funghi e batteri.

(ITALPRESS).

