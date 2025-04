MILANO (ITALPRESS) – L’elettrolisi rappresenta un settore di crescita strategico per Bosch, nonostante l’economia dell’idrogeno stia avanzando lentamente. Per marcare l’ingresso in questo mercato l’azienda mostra la tecnologia degli elettrolizzatori alla Fiera di Hannover. Bosch presenta in anteprima due stack di elettrolisi PEM (membrana elettrolitica polimerica) Hybrion, come soluzione di contenitori modulari integrata in un sistema di elettrolisi. Gli stack sono il cuore dell’elettrolizzatore. Il sistema completo, con una potenza di 2,5 megawatt, è fornito da FEST, che ha sede a Goslar, in Germania. Bosch intende applicare alla produzione dell’idrogeno le proprie competenze nella tecnologia delle fuel cell. L’azienda sfrutterà la grande esperienza nella produzione in serie per realizzare economie di scala e la riduzione dei costi in futuro. Per il 2025 ha in previsione vari progetti in Europa, in collaborazione con diversi partner. Ancor prima dell’apertura ufficiale delle vendite, ad aprile, Bosch ha già ricevuto ordini pari a ben 100 megawatt. Gli stack Hybrion saranno inizialmente fabbricati nello stabilimento Bosch di Bamberg, in Germania. Per ogni unità, vengono disposte in strati oltre cento celle di elettrolisi. A questo scopo, Bosch ha sviluppato uno speciale utensile di presa che semplifica enormemente il processo produttivo. Ogni stack ha una potenza di 1,25 megawatt e può produrre fino a 23 kg di idrogeno all’ora da acqua ed elettricità, una quantità che consente a un camion da 40 tonnellate con propulsione a fuel cell di percorrere dai 250 ai 300 km. Nelle singole celle elettrolitiche, una membrana a scambio protonico, realizzata utilizzando uno speciale polimero, separa l’anodo dal catodo. Per produrre idrogeno, l’acqua ultrapura viene prima inviata al lato anodo dell’elettrolizzatore PEM. La tensione elettrica sui due elettrodi provoca la reazione dell’acqua sull’anodo formando ossigeno e liberando elettroni e protoni. I protoni attraversano la membrana e si uniscono agli elettroni per formare gas idrogeno sul catodo.

Gli stack di elettrolisi PEM Hybrion di Bosch sono idonei per la produzione di idrogeno in sistemi modulari da 1 megawatt, ma anche per grandi impianti industriali nella scala dei gigawatt.

Nel 2025 entrerà in funzione nello stabilimento di Bamberg un elettrolizzatore FEST con stack di elettrolisi PEM Bosch integrati, come elemento del ciclo dell’idrogeno. Bosch intende utilizzare l’idrogeno prodotto per il test di resistenza degli stack di fuel cell per la mobilità, anch’essi prodotti a Bamberg.

La potenza generata durante il test passerà a sua volta nell’elettrolizzatore, chiudendo così il ciclo. L’idrogeno prodotto sarà inizialmente destinato all’uso interno aziendale.

