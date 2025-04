MILANO (ITALPRESS) – A partire dal 17 marzo 2025, Sabrina Castellan ha assunto l’incarico di Human Resources Director del Gruppo Bosch per Italia e Grecia, oltre a ricoprire il ruolo di Deputy General Manager di Bosch Italia. “Con oltre vent’anni di esperienza all’interno del Gruppo Bosch, Castellan ha affrontato con successo sfide in contesti eterogenei, interpretando la funzione delle Risorse Umane come un motore di cambiamento e innovazione”, si legge in una nota. Nel 2009 ha ricoperto il ruolo di HR Director in Bosch Rexroth Spa e, dal 2016, ha guidato il team Learning e Talent Acquisition Bosch Italia, coordinando le attività della Corporate Academy Bosch TEC, che promuove percorsi formativi rivolti sia ai collaboratori interni sia ai professionisti esterni al Gruppo.

Negli ultimi due anni, Castellan ha ricoperto il ruolo di HR Director di Robert Bosch Spa, assumendo anche la responsabilità delle Relazioni Industriali per Bosch Italia e Grecia. “Con il nuovo incarico, Sabrina Castellan consolida quindi l’impegno nel settore delle Risorse Umane, valorizzando le competenze interne e promuovendo una cultura aziendale orientata al cambiamento e alla crescita, in linea con i valori di Bosch”, conclude la nota.

