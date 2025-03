Bosch punta a superare 1 mld di fatturato con software per fabbriche

MILANO (ITALPRESS) – Bosch continua a impegnarsi nel campo del software. Il settore di business Industrial Technology persegue obiettivi ambiziosi: entro l’inizio del prossimo decennio, intende raggiungere circa 1 miliardo di fatturato derivante da software e servizi correlati al software. Questo settore di business comprende Bosch Rexroth, Bosch Manufacturing Solutions e Bosch Connected Industry. Bosch possiede l’expertise e la conoscenza necessarie per rendere realtà la produzione completamente assistita dal software. Le sue soluzioni software per la gestione delle operazioni, come NEXEED di Bosch Connected Industry, e per il controllo, come ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth, si integrano perfettamente. Bosch Manufacturing Solutions offre anche l’ottimizzazione dei processi basata sull’intelligenza artificiale per i contesti produttivi esistenti. Nella fabbrica modello di Bosch Rexroth a Ulm, in Germania, l’azienda mostra come il software Bosch renda le fabbriche e i loro sistemi di controllo più semplici ed efficienti. Bosch utilizza scenari produttivi concreti per presentare il suo portafoglio di tecnologie industriali ad alte prestazioni, tra cui l’intralogistica e la distribuzione. Il processo di produzione illustra anche come gli ambienti di fabbrica esistenti possano essere trasformati in modo sicuro ed economico. La fabbrica modello dà vita a soluzioni per l’industria automobilistica, delle batterie, dei beni di consumo e dei semiconduttori. Gli utenti possono adattare in modo flessibile la loro produzione alle fluttuazioni della domanda e produrre in modo conveniente diverse versioni o anche lotti molto piccoli. Grazie ai suoi standard aperti, il software Bosch gestisce la comunicazione sia tra le macchine e i sistemi che con i sistemi di livello superiore, garantendo uno scambio di informazioni senza soluzione di continuità e una completa gestione delle operazioni di produzione.

