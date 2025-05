MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Bosch prosegue nell’ambiziosa Strategia 2030 per rafforzare la propria posizione competitiva, sebbene lo scorso anno la situazione dei mercati abbia frenato fortemente la crescita: con 90,3 miliardi, nel 2024 ha generato l’1,4% di fatturato in meno rispetto all’anno precedente, pari allo 0,5% in meno al netto degli effetti valutari. L’utile netto ante oneri finanziari e imposte (Ebit) si è assestato a 3,1 miliardi (2023: 4,8 miliardi); il margine operativo Ebit è stato del 3,5%. Stefan Hartung, presidente del Cda di Bosch, ha dichiarato: “Nell’esercizio 2024 abbiamo realizzato progressi importanti in termini di costi, strutture e portafoglio. Ci atteniamo ai nostri ambiziosi obiettivi di continuare a crescere e rafforzare la nostra indipendenza finanziaria. La nostra Strategia 2030 ci permette di orientarci, specialmente in un periodo di instabilità globale, nel percorso per diventare uno dei tre principali fornitori nei nostri mercati chiave entro cinque anni al massimo”. Nel 2024 Bosch ha generato un flusso di cassa positivo pari a 0,9 miliardi (2,2 miliardi nel 2023) raggiungendo così il target dell’1% di profitto, nonostante il margine Ebit più basso. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati di 7,8 miliardi (7,3 miliardi nel 2023) restando a un livello elevato, pari all’8,6%. Le spese in conto capitale sono leggermente diminuite rispetto all’anno precedente, con 5,1 miliardi (5,5 miliardi nel 2023). La liquidità, secondo il prospetto dei flussi di cassa consolidato, si è assestata a 8,2 miliardi (7,4 miliardi nel 2023); l’equity ratio del 44,3% evidenzia la solidità finanziaria di Bosch. Dati gli sviluppi volatili dell’economia globale, Bosch ritiene che le prospettive per l’anno in corso siano piene di incertezze. Le conseguenze di ulteriori dazi e i possibili effetti economici degli investimenti nell’infrastruttura europea e tedesca rendono più difficile fare una stima. Per l’anno in corso, Bosch prevede una crescita modesta, dal 2,25% al 2,75%. Quest’anno Bosch mira a una crescita del fatturato compresa tra l’1 e il 3%, nonostante il contesto di business rimarrà difficile, con mercati principali deboli.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]