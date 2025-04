Bosch Italia alla Milano Marathon a supporto di Fondazione Laureus

MILANO (ITALPRESS) – Bosch Italia rinnova la sua partecipazione alla Milano Marathon, in programma domenica. Le collaboratrici e i collaboratori Bosch correranno individualmente l‘intera maratona di 42,175 km oppure parteciperanno suddivisi in team alla Relay Marathon, la staffetta benefica non competitiva, suddivisa in quattro frazioni, a sostegno di una causa benefica.

Anche quest’anno, l’azienda ha scelto di supportare Fondazione Laureus che si impegna a promuovere il cambiamento sociale positivo attraverso lo sport, con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione. Quest’anno, a correre al fianco di Fondazione Laureus saranno circa 100 persone tra collaboratori Bosch e loro familiari, suddivisi in 24 team, per sostenere il progetto “Sport for good Milano” per promuovere lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale.

Ogni tre staffette Bosch, grazie al sostegno derivante dalla partecipazione dei collaboratori alla maratona, un bambino o una bambina proveniente dai contesti a rischio elevato di abbandono scolastico ed esclusione sociale nelle periferie di Milano, il prossimo anno avrà la possibilità di praticare gratuitamente un’attività sportiva ad alto impatto educativo.

Il progetto ha dunque l’obiettivo di migliorare il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi e aiutarli ad acquisire competenze e strumenti per la loro crescita personale. Attraverso la partecipazione alla Milano Marathon, Bosch Italia conferma il suo impegno al fianco dei giovani, contribuendo a diffondere i valori dello sport nel segno dell’inclusione sociale.

L’iniziativa, che s’inserisce tra le attività di orientamento e formazione portate avanti da Bosch, non solo vuole sostenere la crescita di ragazze e ragazzi, ma rappresenta anche un momento di coinvolgimento e condivisione per i collaboratori che, in questo modo, hanno la possibilità di sviluppare valori come passione, impegno, spirito di squadra e inclusione.

-Foto ufficio stampa Bosch-

(ITALPRESS).