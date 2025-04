Bosch costituisce una società con fornitore diamanti sintetici

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non possono essere afferrati, né letteralmente né metaforicamente. Eppure, il loro potenziale è rivoluzionario e rappresentano una tecnologia chiave del futuro. Stiamo parlando dei quanti. Da più di dieci anni, Bosch svolge attività di ricerca in questo campo e sta svolgendo un ruolo decisivo nella diffusione dei sensori quantistici.

Dal 2023, Bosch collabora con Element Six, il principale fornitore di soluzioni per diamanti sintetici al mondo. Bosch sta ora estendendo in modo significativo questa alleanza, creando una joint venture, che sarà denominata Bosch Quantum Sensing, basandosi sull’omonima start-up interna, creata da Bosch nel 2022.

Con sede a Ludwigsburg, in Germania, Bosch Quantum Sensing impiega attualmente 30 collaboratori. Bosch sarà il partner principale e sarà responsabile delle operazioni. Element Six deterrà una quota del 25%. Ulteriori dettagli finanziari non saranno divulgati. La costituzione della nuova società è ancora soggetta ad approvazione ufficiale.

Bosch Quantum Sensing riconosce diverse aree in cui i nuovi sensori quantistici possono essere utilizzati, dall’esplorazione delle risorse naturali alla navigazione aerea e alla tecnologia medica. Entro la metà del prossimo decennio, Bosch stima che il potenziale di mercato globale delle applicazioni mediche e di mobilità creerà un mercato di miliardi di euro all’anno.

I diamanti sintetici sono un componente chiave dei sensori quantistici di Bosch. Intensificando la partnership con Element Six, Bosch si sta muovendo con determinazione verso la commercializzazione dei sensori quantistici.

“I sensori quantistici sono una tecnologia del futuro con un enorme potenziale. Produrranno cambiamenti fondamentali in molti settori della nostra economia e miglioreranno la vita delle persone. Con questa nuova società, sottolineiamo l’importanza strategica di questa tecnologia per Bosch. In qualità di leader nell’innovazione dei sensori quantistici commerciali, lavoreremo con Element Six per estendere ulteriormente il nostro vantaggio tecnologico” ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch.

– Foto Ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS)