MILANO (ITALPRESS) – A fronte di una crescente consapevolezza ambientale e di normative legali sempre più severe, i macchinari edili sono sempre più spesso dotati di trazione elettrica. Ciò consente di completare il lavoro con zero emissioni locali, riducendo così i livelli di scarico e di rumore che sono ormai frequenti, per esempio, nei cantieri presenti in aree residenziali densamente popolate e nei centri urbani. Un altro caso di utilizzo di questa tecnologia è quello relativo ai macchinari e ai dispositivi per le miniere sotterranee. Tali applicazioni richiedono spesso soluzioni tecniche complesse per eliminare i gas di scarico e il calore prodotto dai motori a combustione interna. Al bauma (il salone per macchine edili, materiali da costruzione e industria mineraria), in programma dal 7 a 13 aprile a Monaco di Baviera, Bosch Engineering presenta una soluzione ad alte prestazioni di nuova concezione per batterie con voltaggio fino a 800 V, che amplia ulteriormente la gamma di applicazioni per le macchine edili. La maggiore efficienza complessiva si traduce in una riduzione del costo totale di proprietà (TCO) della macchina edile per tutto il suo ciclo di vita. A seconda del tipo di applicazione, l’elettrificazione offre quindi anche potenziali vantaggi economici rispetto alle trasmissioni idrauliche. Inoltre, la soluzione di elettrificazione di Bosch Engineering offre una grande flessibilità in combinazione con le soluzioni di trasmissione personalizzate di Bosch Rexroth, come il nuovo cambio coassiale eGFV9100. Il sistema a 800 V è costituito dal motore elettrico Bosch SMG230 e da un inverter ad alta efficienza dotato di moduli di potenza al carburo di silicio. Il motore è progettato per voltaggi di sistema compresi tra 400 e 850 V. In un intervallo di tensione e temperatura ideale, offre una potenza continua fino a 200 kilowatt e una coppia di circa 250 newton metri. A breve termine è possibile erogare fino a 550 newton metri di coppia di picco. Grazie alla tecnologia a 800 V, anche la densità di potenza è stata notevolmente aumentata. Il nuovo motore eroga fino a 80 kilowatt di potenza in più rispetto a un’analoga macchina a 400 V con lo stesso peso o, a parità di prestazioni, vanta dimensioni più compatte e un peso molto inferiore. L’inverter da 800 V con semiconduttori al carburo di silicio, che è stato adattato ai requisiti specifici dell’SMG230, vanta un’efficienza di oltre il 99%. I semiconduttori al carburo di silicio nei moduli di potenza consentono operazioni di commutazione più ripide, il che significa che l’energia dispersa sotto forma di calore è notevolmente inferiore.

