MILANO (ITALPRESS) – Bosch e il fornitore globale di soluzioni per la tecnologia Arrow Electronics, hanno siglato un contratto di distribuzione. Arrow, che collabora con Bosch già in Nord America, inizierà a distribuire un’ampia gamma di semiconduttori Bosch per l’automotive anche nel mercato europeo.

Tra i maggiori fornitori di prodotti e servizi tecnologici nel settore dell’elettronica, Arrow distribuisce semiconduttori di quasi tutti i marchi principali. “Siamo convinti che i produttori e i fornitori nel settore automotive in Europa trarranno vantaggio dalla nostra collaborazione. In futuro, Arrow offrirà ai clienti una selezione ancora più ampia di semiconduttori di alta qualità. L’approvvigionamento di componenti elettronici da fornitori diversi può ora essere gestito in modo centralizzato”, ha dichiarato Philipp Schàfer, Sales Manager di Bosch Mobility Electronics. “Arrow offre validi servizi di consulenza e processi di logistica eccellenti. Abbiamo già raccolto esperienze molto positive dalla nostra collaborazione con Arrow nel mercato nordamericano.” Arrow distribuisce i semiconduttori Bosch in quell’area già da diversi anni e ora rappresenterà l’intero portafoglio di semiconduttori Bosch per l’automotive nel mercato europeo, dai semiconduttori di potenza in carburo di silicio (SiC) ai chip ASIC (circuiti integrati specifici per l’applicazione) fino ai sensori MEMS (sistemi microelettromeccanici). In futuro, i prodotti Bosch saranno disponibili direttamente e comodamente nello shop online di Arrow.

