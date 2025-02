TORINO (ITALPRESS) – Un percorso di formazione all’interno della casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino per favorire la crescita personale e professionale dei detenuti e facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e, in particolare, nel settore della climatizzazione residenziale. Questo l’obiettivo della terza edizione di “Ricomincio da me”. Il progetto è stato ideato dalla Corporate Academy Bosch TEC, in collaborazione con Seconda Chance, un’associazione del Terzo Settore impegnata, con il supporto del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel reinserimento sociale dei detenuti. Partner dell’iniziativa sono Gi Group, e LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners. Quattordici detenuti del carcere di Torino hanno avuto così la possibilità di seguire un corso di formazione della durata di 82 ore per acquisire non solo nozioni tecniche, ma anche soft skills utili per la propria crescita personale. Nelle prossime settimane, i partecipanti verranno inoltre coinvolti in una sessione orientamento al lavoro a cura di Gi Group che permetterà loro di apprendere come scrivere un curriculum vitae efficace e sperimentarsi in un colloquio di lavoro. Il progetto “Ricomincio da me” vuole restituire fiducia e motivazione a coloro che non sono inseriti nella società educativa, formativa e produttiva, fornendo gli strumenti utili per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, per costruire un nuovo futuro ricominciando da se stessi.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]