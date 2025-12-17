“Bonus Psiconcologia” nel Lazio, nuovo sostegno ai pazienti oncologici

ROMA (ITALPRESS) – È stato presentato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il progetto “Bonus Psiconcologia”, un intervento innovativo dedicato al benessere psicologico dei pazienti oncologici e dei loro familiari, realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio e la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). Alla conferenza stampa sono intervenuti, inoltre, Andrea Urbani, direttore direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Elisabetta Longo, direttore della direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione della Regione Lazio; Paola Medde, presidente dell’Ordine degli Psicologi del LazioK; Anna Costantini, past president e responsabile dei rapporti con le Regioni SIPO.

Il progetto, è stato sottolineato, punta a garantire sostegno psicologico, psicoterapeutico e psico-sociale continuativo, dalla diagnosi alle cure, fino alla riabilitazione e al possibile reinserimento nella vita sociale e lavorativa. In particolare, il progetto introduce un sistema di voucher per colloqui psicologici e una piattaforma digitale con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra pazienti, familiari e professionisti esperti in psico-oncologia. La diagnosi e il percorso oncologico generano, infatti, un impatto profondo sulla vita della persona e della famiglia: sul corpo, sul ruolo sociale, sulle relazioni, sul lavoro e sul benessere emotivo. Le evidenze scientifiche mostrano che, in una percentuale compresa tra il 33% e il 52%, i pazienti oncologici manifestano livelli clinicamente significativi di distress psicologico: ansia, depressione, disturbi del sonno, problematiche sessuali e difficoltà emotive complesse, che richiedono un intervento specialistico.

Il “Bonus Psiconcologia” prende le basi dal Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Psicologi del Lazio, sottoscritto il 3 maggio 2024. Per l’attuazione delle attività, la Regione Lazio ha stanziato 5,5 milioni di euro, cofinanziati dall’Unione Europea attraverso il Programma regionale FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico k. La piattaforma digitale, www.psiconcologia.lazio.it, presentata oggi, consentirà una procedura semplice di adesione sia per gli utenti sia per i professionisti, garantendo trasparenza, rapidità e continuità del servizio. La SIPO, selezionata tramite avviso pubblico, realizzerà un articolato programma di formazione e aggiornamento specialistico rivolto a psicologi, psicoterapeuti e operatori sanitari coinvolti, rafforzando le competenze della rete psico-oncologica regionale. Per promuovere il progetto, la Regione Lazio lancerà una campagna di comunicazione, che partirà giovedì 18 dicembre 2025.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).