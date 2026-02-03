Bombardieri “Riaccendere l’attenzione sulle condizioni di vita dei pensionati”

ROMA (ITALPRESS) - "Pensiamo sia importante riaccendere l'attenzione su un tema che in questo paese è ormai di grande attualità: tutti ci dicono che la popolazione di questo paese invecchia, però se ne parla poco, ci preoccupiamo poco di capire come possiamo dare una mano. Parliamo spesso dei nostri giovani che non trovano lavoro, che hanno grandi difficoltà, ma dovremmo parlare, in una società complessa come la nostra, anche di chi ha finito di lavorare e ha grandi problemi, non solo economici, ma anche di socialità: il tema che oggi vorremmo affrontare non è soltanto il fatto che le pensioni non bastino o che magari ci si arrivi con grande ritardo alla pensione, ma la loro condizione da pensionati". Così il segretario nazionale UIL, Pierpaolo Bombardieri, a margine del convegno nazionale "Il Servizio Civile delle Anziane e degli Anziani Attivi" al CNEL. xi2/fsc/mca3