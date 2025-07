Bombardieri “Il nostro obiettivo resta zero morti sul lavoro, dobbiamo fare in fretta”

ROMA (ITALPRESS) – “Ogni anno si registrano 500mila incidenti e 1200 morti sul lavoro, con tante famiglie che, spesso, si trovano da sole ad affrontare queste tragedie. Per noi l’obiettivo resta quello di ‘Zero morti sul lavoro'”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in occasione del convegno “La campagna dei diritti”, organizzato dalla Uila nazionale sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Ne stiamo parlando con il governo: c’è stata una prima apertura, ma dobbiamo fare in fretta, perché salvare anche una sola vita umana, sarebbe un grande risultato”, ha spiegato.

