Bombardieri “Aspettiamo fatti concreti dalla Giunta Todde”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Giunta Todde? Non sono bravo a dare giudizi, noi ci occupiamo dei nostri temi, la politica e i governi li giudichiamo su fatti concreti. In Sardegna ci sono tanti problemi sui quali noi aspettiamo di misurarci, ci sono tante crisi sulle quali aspettiamo delle risposte, una per tutte quella del Sulcis. Vorremmo risposte concrete. Finché non ci sono risposte concrete è difficile dare un giudizio”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, oggi a Cagliari per il Consiglio confederale regionale della Sardegna.

“Per quanto riguarda il Sulcis, vorrei che qualcuno si mettesse nei panni dei lavoratori e delle lavoratrici, dando loro certezza e sicurezza su quello che avranno. Dal G7 Lavoro di 7 mesi fa ad oggi, abbiamo ascoltato tante chiacchiere, ma fatti concreti pochi. Noi continuiamo ad insistere che è necessario identificare un piano industriale per rilanciare il settore e se necessario l’azienda, se questa però lo vuole fare. Ricordo l’impegno del ministro del Lavoro e del ministro dell’Industria. Sarebbe anche ora di passare ai fatti concreti. Penso che il Sulcis ci sia un aspetto fondamentale del rilancio di questa terra, non solo da un punto di vista industriale, ma anche produttivo”.

“Sul tema dazi – prosegue – la sensazione è che ci sia una sottovalutazione degli effetti a cascata. Vero è che siamo in attesa di stabilire qual è l’accordo fra Unione Europea e Stati Uniti, ma nel frattempo bisogna muoversi. L’effetto dei dazi può comportare una perdita di 100mila posti di lavoro”.

“Ieri abbiamo chiesto al Governo di convocare le organizzazioni sindacali, di discutere di quali possono essere gli interventi da mettere in campo, ricordando che questo tema non riguarda solo le aziende e ricordando che se si usano aiuti pubblici, questi devono salvaguardare i posti di lavoro – aggiunge -. Non si danno i soldi alle aziende per far sì che i loro utili non diminuiscano di tanto, ma si danno per tutelare il mercato e i posti di lavoro”.

(ITALPRESS)