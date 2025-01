ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Non male come inizio stagione, un successo sui numeri uno del mondo, per giunta in rimonta. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno centrato l’ingresso in finale nell'”Adelaide International”, Atp 250 da 680.140 dollari di scena sul cemento australiano, ultima chance – insieme al “250” di Auckland – di rifinire la preparazione in prospettiva Australian Open, il primo Slam dell’anno che scatta domenica a Melbourne Park. I due azzurri, terzi favoriti del seeding, hanno superato in rimonta per 4-6 7-6(3) 10-8, dopo quasi un’ora e tre quarti di partita, la coppia formata dal salvadoregno Marecelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, numero 1 del ranking di specialità. Bolelli e Vavassori, all’ottava finale Atp raggiunta insieme, si giocheranno il quarto trofeo in coppia con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, seconde teste di serie (rispettivamente n.10 e n.11 della classifica), vincitori delle ultime Atp Finals di Torino (battendo proprio Arevalo/Pavic). In semifinale Krawietz e Puez hanno avuto la meglio per 7-6(4) 7-5, in un’ora e 41 minuti, sul finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, quarte teste di serie (n.16 e 14 del ranking).

