Boeing si aggiudica un contratto da 2 miliardi di dollari per la costruzione di due nuovi satelliti Muos

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La nuova commessa assegnata a Boeing conferma che i satelliti MUOS continuano a rappresentare un’infrastruttura strategica per le comunicazioni militari degli Stati Uniti, nonostante la crescente attenzione del settore verso le costellazioni in orbita bassa. Un contratto del valore di 2 miliardi di dollari per la realizzazione di due nuovi satelliti geostazionari evidenzia infatti come i grandi sistemi GEO mantengano un ruolo centrale nelle architetture spaziali dedicate alla difesa.

Secondo quanto riportato su X da Ben Schleuniger, Boeing si è aggiudicata un contratto da 2 miliardi di dollari per la costruzione di due nuovi satelliti del programma Mobile User Objective System (MUOS). Al momento della pubblicazione del post non erano riportati ulteriori dettagli tecnici o contrattuali. Le immagini condivise raffigurano invece la precedente generazione di satelliti realizzata da Lockheed Martin e non i nuovi veicoli spaziali oggetto della commessa.

Il programma MUOS costituisce il sistema di comunicazioni satellitari mobili sviluppato per garantire collegamenti sicuri e affidabili alle forze armate statunitensi su scala globale. Operando in orbita geostazionaria, questi satelliti assicurano copertura continua e supportano le comunicazioni voce e dati tra unità terrestri, navali e aeree anche in scenari operativi complessi.

L’assegnazione della nuova commessa a Boeing dimostra che, accanto allo sviluppo di nuove architetture spaziali distribuite, i grandi satelliti geostazionari continuano a essere considerati asset indispensabili per applicazioni che richiedono elevata disponibilità, resilienza e continuità del servizio.

Il valore del contratto, pari a 2 miliardi di dollari per due piattaforme spaziali, richiama inoltre l’elevata complessità tecnologica di questi sistemi, che integrano payload dedicati alle telecomunicazioni militari e sono progettati per operare per molti anni in orbita. Per il comparto industriale, la nuova commessa rafforza la presenza di Boeing nel segmento dei grandi satelliti governativi, storicamente caratterizzato da programmi pluriennali e investimenti di notevole entità.

La realizzazione di piattaforme geostazionarie dedicate alla difesa continua infatti a rappresentare uno dei mercati a più alto valore aggiunto dell’intera Space Economy. La notizia evidenzia anche la persistenza di una domanda istituzionale per sistemi spaziali tradizionali, che affiancano le più recenti costellazioni commerciali senza esserne sostituiti. In ambito militare, infatti, le diverse architetture orbitali rispondono a requisiti operativi differenti e risultano spesso complementari.

Al momento il post pubblicato su X non fornisce ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche dei nuovi satelliti, sul calendario del programma o sulle tempistiche di realizzazione. 2

Le informazioni disponibili si limitano all’assegnazione del contratto e al suo valore economico, mentre le immagini condivise ritraggono la precedente generazione di satelliti MUOS costruita da Lockheed Martin.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali con maggiori dettagli, la commessa rappresenta comunque un indicatore della continuità degli investimenti statunitensi nelle infrastrutture spaziali per le comunicazioni militari e conferma il ruolo ancora centrale dei satelliti MUOS nelle capacità operative della difesa americana.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).