ROMA (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba 800 uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità “Alto Impatto” a Roma e Napoli. L’obiettivo è quello di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

Nella Capitale l’attività, pianificata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia.

Nel Capoluogo Campano l’attività è in corso di svolgimento nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cosidetti “Quartieri Spagnoli” ed è volta all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti.

La Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, esprime “grande soddisfazione” e ringrazia gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. “La Regione Lazio – si legge – è al fianco delle forze dell’ordine per combattere ogni forma di illegalità sul territorio e, dopo l’aggressione di qualche giorno fa a Don Coluccia, questa è una importante risposta. Garantire la sicurezza dei cittadini onesti che vivono a Tor Bella Monaca e in tutti i quartieri più periferici di Roma e delle altre città della nostra regione resterà sempre una priorità assoluta di questa amministrazione. Lo faremo con il massimo impegno, nel continuo lavoro per ripristinare il decoro di quelle zone e non facendo mai mancare la nostra collaborazione a chi ogni giorno, si batte per la legalità”.

