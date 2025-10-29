Blitz antidroga senza precedenti in Brasile, 130 morti a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della più sanguinosa operazione contro i cartelli della droga condotta a Rio de Janeiro, portando il totale a 130 vittime. Oltre 2.500 agenti di polizia sono stati impiegati nell’area delle favelas, con elicotteri e mezzi blindati, contro il gruppo criminale del “Comando Vermelho”, il secondo più potente del Paese, che ha lanciato granate ed eretto barricate contro le forze dell’ordine. Il blitz si è concentrato nelle aree di Penha e Alemao. Secondo l’emittente Cnn Brasil, tra le vittime si contano 4 poliziotti. Fino a questa mattina il bilancio ufficiale diramato dal governo parlava di 64 vittime in totale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).