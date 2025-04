Blackout in Spagna, Il premier Sanchez ringrazia il Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Dopo la massiccia interruzione di corrente che ha colpito la penisola iberica, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ringraziato il Marocco e la Francia per il loro aiuto nel ripristino dell’elettricità. “L’elettricità è stata ripristinata in alcune zone della Spagna settentrionale e meridionale grazie alle interconnessioni con Francia e Marocco”, ha dichiarato in un intervento televisivo, aggiungendo: “Vorremmo ringraziare questi due Paesi per la loro solidarietà in questo momento”.

