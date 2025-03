Bitri Lani “Ratificato accordo pensionistico Italia-Albania”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri è stato ratificato l’accordo pensionistico con l’Italia, un’altra cosa che abbiamo fatto insieme per i diritti civili della nostra comunità albanese ma anche della vostra italo-albanese. È un’ottima notizia”. Lo ha detto Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia, in un’intervista a Claudio Brachino per il format televisivo Diplomacy Magazine dell’agenzia ITALPRESS. Il Senato ha approvato la ratifica dell’accordo con 129 voti favorevoli. Era l’ultimo tassello per l’unificazione dei periodi di contribuzione. L’Accordo di sicurezza sociale bilaterale fra Italia e Albania era stato siglato dai due Paesi il 6 febbraio.

