Birra, vino e spirits, le tendenze dell’estate 2025

ROMA (ITALPRESS) - Voglia di socialità, consumi in lenta ripresa, ma sempre più attenzione al portafoglio. È il quadro che Partesa – realtà di riferimento nella distribuzione e consulenza beverage per il canale Ho.Re.Ca. – evidenzia nel suo consueto osservatorio sulle tendenze per l’estate 2025. La Birra è la protagonista delle serate estive, con segnali incoraggianti dopo un avvio d’anno difficile. A farla da padrone sono le lager leggere e rinfrescanti. In crescita anche stili più particolari come le IPA o le Bitter, apprezzate per la bevuta piena e il moderato tenore alcolico. In ascesa anche le birre non filtrate e le cosiddette “hoppy lager”. Rappresentano oggi una piccola nicchia, ma in fortissima crescita, le birre analcoliche. Sempre più apprezzato anche il formato fusto, persino per le birre analcoliche. Ma l’estate chiama anche vino bianco e bollicine e gli italiani rispondono con Franciacorta, Alta Langa e Trentodoc. I consumi di vino sono in calo ma nel settore è in aumento l’interesse per i monovitigno freschi e gastronomici. E se i grandi Champagne soffrono il calo del potere d’acquisto, le produzioni nostrane vivono una nuova primavera, soprattutto tra i giovani, grazie anche a formule più accessibili come il consumo "by the glass". Infine, gli spirits. Dopo una partenza lenta, il caldo ha riportato i distillati al centro dell’aperitivo. Si stabilizza il successo del Gin, mentre i consumi si spostano verso fasce di prezzo medie. In crescita l’interesse per gli spritz, anche grazie alle novità dell’industria, e si affaccia un trend tutto da scoprire: i cocktail in fusto, apprezzati nei locali e nei grandi eventi per qualità e praticità. Quella che emerge è quindi un’estate all’insegna delle novità e di una lenta, ma presente, ripresa dei consumi, seppur con scelte sempre più attente al portafoglio. mgg/gtr/col