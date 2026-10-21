Birra artigianale, un comparto da 720 ettolitri

ROMA (ITALPRESS) - Quasi 940 birrifici indipendenti, 720mila ettolitri prodotti in un anno e una sfida: crescere valorizzando i territori. La birra artigianale italiana raggiunge nel 2025 il 4,2% della produzione nazionale. A trent’anni dalla nascita del movimento, il settore si conferma una realtà importante della filiera agroalimentare. I dati, elaborati da Unionbirrai sulla base delle rilevazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati presentati dal presidente Vittorio Ferraris durante il convegno FilieraBirra. Sono 290 i produttori associati a Unionbirrai, che hanno realizzato complessivamente circa 310mila ettolitri: quasi il 45% della produzione dei piccoli birrifici indipendenti. Per consolidare il comparto, l’associazione indica due priorità: rafforzare la filiera delle materie prime italiane, favorendo la collaborazione tra agricoltori, maltatori e birrifici, e semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi. L’obiettivo è sostenere le imprese, soprattutto quelle più piccole, e rendere la birra artigianale italiana più competitiva, senza perdere il legame con le identità locali. azn