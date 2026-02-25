Biologico in crescita: 7 italiani su 10 lo scelgono fuori casa

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il mercato del biologico in Italia ha raggiunto quota 6,9 miliardi di euro, trainato soprattutto dai consumi domestici che valgono 5,5 miliardi. La Distribuzione Moderna resta il canale principale, con il 64% delle vendite domestiche, mentre i negozi specializzati nel bio registrano un incremento del 7,5%. Ma il biologico cresce anche nel fuori casa: il 20% dei consumi avviene in ristoranti, bar e mense, dove 7 italiani su 10 hanno scelto prodotti bio nell’ultimo anno. Un trend che non riguarda solo quantità, ma anche la qualità: ortofrutta, olio extravergine, passate, latte e miele, fino ai vini biologici, sono sempre più presenti nel menu, con oltre 8 ristoranti su 10 e 7 bar su 10 che li propongono. Alla base della scelta degli operatori, c’è la volontà di offrire un posizionamento premium, rispondere a scelte etiche e sostenibili e soddisfare la crescente attenzione dei clienti a benessere e salute. Tuttavia, resta un gap informativo: il 75% dei ristoratori non conosce appieno metodi di produzione e benefici del biologico, limitandone il pieno potenziale. Per il futuro, cresce l’ottimismo: circa un quarto degli operatori prevede di aumentare gli acquisti di prodotti bio nei prossimi anni, puntando su qualità e trasparenza, mentre le uscite fuori casa saranno sempre più selettive, orientate verso esperienze gastronomiche e locali di alto livello. mgg/azn