Biodiversità, una mostra dei carabinieri all’Onu

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio), è stata inaugurata a New York, nel Palazzo delle Nazioni Unite, una mostra sulle attività di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale dell'arma dei carabinieri. A organizzare l'evento è il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, con il coordinamento della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, e in collaborazione con l'Aeronautica Militare, Leonardo e Telespazio. col/mgg/gtr