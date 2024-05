LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Un bambino italiano di 6 anni è in pericolo di vita dopo essere caduto in una piscina privata.

Gli investigatori hanno detto che il bambino è rimasto gravemente ferito ed è quasi annegato lunedì pomeriggio. L’incidente è avvenuto alle 14.15 in una residenza in via Sant’ Andrea a Swieqi, nella regione settentrionale dell’isola.

Al bambino sono stati prestati i primi soccorsi sul posto e poi è stato portato all’ospedale Mater Dei per ulteriori cure.

E’ in corso un’inchiesta mentre la polizia sta ancora indagando sull’incidente.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

