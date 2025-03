Bilancio record nel 2024 per la Israel Aerospace Industries

ROMA (ITALPRESS) – La Israel Aerospace Industries ha registrato un utile netto di 493 milioni di dollari per il 2024 e ha chiuso l’anno con un portafoglio ordini ai massimi storici con 25 miliardi di dollari. E’ un bilancio record per il gruppo del settore della difesa e dell’aerospazio completamente controllato dal Governo di Israele che ha registrato un aumento del 55% dell’utile netto e del 5% della quota di vendite.

I bilanci della IAI mostrano che le sue entrate sono cresciute del 15% nel 2024, raggiungendo i 6,1 miliardi di dollari. La guerra delle La ripartizione geografica del resto delle vendite dell’azienda mostra che l’Asia è stata la principale destinazione delle vendite lo scorso anno, con il 36,2%, in aumento rispetto al 29% del 2023, mentre la quota del Nord America è scesa dal 18% al 14%.

“Spade di Ferro” ha incrementato le entrate delle sue divisioni militari del 15,5%, a 5,1 miliardi di dollari. La guerra ha avuto anche un impatto sostanziale sulla percentuale di vendite al mercato locale, che è stata del 34% (2 miliardi di dollari), contro il 29% (1,5 miliardi di dollari) del 2023.

La guerra Russia-Ucraina e la crescente domanda di armi da parte dei Paesi europei hanno fatto salire la quota di vendite dell’Europa dal 12,4% al 19,3%. Il portafoglio ordini di IAI ammontava a 25 miliardi di dollari alla fine del 2024, rispetto ai 18 miliardi di dollari alla fine del 2023, garantendo quattro anni di attività al ritmo attuale. L’utile netto è salito del 55% a 493 milioni di dollari l’anno scorso (8% del fatturato), da 318 milioni di dollari nel 2023. L’EBITDA ha totalizzato 792 milioni di dollari nel 2024, il 19% in più rispetto al 2023.

Qualcuno ipotizza lo sbarco in Borsa, ma il comitato ministeriale ci va cauto: “Alla data del rapporto, non vi è alcuna certezza che le azioni della società saranno effettivamente offerte al pubblico, sia nel formato dettagliato nella decisione di privatizzazione o in un altro formato, e non vi è alcuna certezza sulla data di un’offerta pubblica, se i processi che precedono l’offerta si realizzano”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).