Bilancio in Sardegna, G. Meloni “Assestamento prima della pausa estiva”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’auspicio è che il disegno di legge sia approvato prima della pausa estiva, questo consentirebbe di proseguire il percorso di riallineamento dei conti pubblici e di evitare il ricorso a tre mesi di esercizio provvisorio come lo scorso anno. Un passo importante lo abbiamo fatto con il rendiconto su cui la Corte dei Conti si è espressa in termini positivi. Occorre proseguire su questa strada”.

Lo ha detto l’assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, sentito oggi in audizione dalla Terza commissione del Consiglio regionale sull’assestamento di Bilancio da 800 milioni di euro. Gran parte dei fondi (440 milioni) serviranno per far fronte agli accantonamenti e alla copertura dei debiti fuori bilancio e degli equilibri finanziari. 300 milioni saranno invece destinati ai capitoli di spesa dei vari assessorati, mentre per i restanti 60 milioni gli impegni di spesa saranno definiti dopo l’esame del provvedimento da parte delle commissioni consiliari.

Critica l’opposizione: “Vista la situazione attuale mi sembra difficile che l’assestamento possa essere approvato entro Ferragosto – ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia Fausto Piga – sarebbe utile che la maggioranza convocasse prima i capigruppo. Noi ci prenderemo tutto il tempo per l’esame del provvedimento e per le nostre relazioni”.

L’assessore Meloni è poi entrato nel dettaglio del provvedimento confermando l’impegno di 8,8 milioni di euro per contrastare la diffusione della dermatite nodulare bovina e ristorare gli allevatori. Tra i provvedimenti più significativi, 42,6 milioni di euro per il fondo sanitario regionale, 37 milioni per l’incremento del fondo per la viabilità locale, 20 milioni per le sofferenze finanziarie degli enti locali, 50 milioni di euro per gli investimenti selezionati dal centro di programmazione regionale (con un tetto del 30% per le grandi imprese), 16 milioni ad Enas per i maggiori costi energetici determinati dalla crisi idrica.

Confermati anche i 3 milioni di euro aggiuntivi per la cura della fibromialgia, 5 milioni per l’abbattimento dei costi di funzionamento dei Consorzi di bonifica, 8 milioni per i ristori agli agricoltori della Nurra per i danni della siccità, 12 milioni per i compendi ittici, 3,2 milioni per la manutenzione straordinaria della rete idrica, 7,5 milioni per il completamento delle opere nella diga del Coghinas, 17 milioni ai Comuni per il sostegno al fondo per le locazioni, 10 milioni per la digitalizzazione degli archivi comunali, 8,5 milioni per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nell’ex impianti di compostaggio di Mores, 8 milioni per il rilancio dell’area industriale di Villacidro.

Nel settore dell’istruzione, 2,8 milioni di euro andranno ad incrementare il fondo per l’abbattimento delle rette di frequenza degli asili, circa 4 milioni per le borse di studio, 2 milioni per l’edilizia scolastica. 5 milioni andranno allo scorrimento della graduatoria per la concessione di contributi alle attività commerciali, 4,3 per le manifestazioni turistiche di interesse regionale, 3 milioni per l’organizzazione di eventi a Capodanno.

L’assestamento di bilancio sarà ora trasmesso alle commissioni permanenti per il parere di competenza. Il presidente del parlamentino Alessandro Solinas (M5s) ha commentato: “La prossima settimana inizierà discussione generale del disegno di legge, in quella sede approfondiremo nel dettaglio le osservazioni presentate dalle varie commissioni. L’obiettivo è trasmettere all’Aula il miglior testo possibile nel più breve tempo possibile”.

– Foto Ufficio stampa Consiglio regionale Sardegna –

(ITALPRESS)