Bilancia dei pagamenti, a luglio il surplus del conto corrente sale a 29,9 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – Nei dodici mesi terminanti in luglio 2026 il conto corrente ha registrato un surplus di 29,9 miliardi di euro (pari all’1,3 per cento del PIL), in rialzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (22,2 miliardi, pari all’1,0 per cento del PIL). Al miglioramento, sfrive Bankitalia, hanno contribuito l’aumento dell’avanzo delle merci (55,0 miliardi, da 49,4) e il ritorno in surplus della componente dei redditi primari (3,4 miliardi, da -1,6); sono invece peggiorati il deficit dei servizi (-8,2 miliardi, da -6,3) e quello dei redditi secondari (-20,3 miliardi, da -19,3). Nei dodici mesi terminanti in luglio 2026 il conto finanziario ha registrato acquisizioni di attività nette sull’estero per 8,9 miliardi di euro (contro 46,8 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente). I saldi positivi degli investimenti diretti (15,3 miliardi), degli “altri investimenti” (32,2 miliardi) e delle riserve ufficiali (5,2 miliardi) sono stati solo in parte controbilanciati dal saldo negativo degli investimenti di portafoglio (-43,7 miliardi) e da quello pressoché nullo dei derivati (-0,2 miliardi).

In luglio 2026 le attività sull’estero dei residenti in Italia sono cresciute di 22,3 miliardi. L’aumento ha riguardato gli investimenti di portafoglio (18,5 miliardi), gli investimenti diretti all’estero (4,5 miliardi) e i derivati (0,8 miliardi). Hanno invece registrato un saldo negativo gli “altri investimenti” (-1,1 miliardi) e le riserve ufficiali (-0,4 miliardi). In luglio 2026 le passività sull’estero dell’Italia sono aumentate di 13,8 miliardi. La crescita è ascrivibile agli investimenti diretti in Italia (8,2 miliardi) e agli acquisti esteri di titoli di debito italiani (7,5 miliardi, riconducibili esclusivamente a titoli pubblici). Gli “altri investimenti” sono invece diminuiti di 1,5 miliardi, grazie soprattutto alla riduzione del saldo debitorio su TARGET (4,5 miliardi).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).