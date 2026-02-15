ANTERSELVA (ITALPRESS) – Lisa Vittozzi si prende una medaglia d’oro storica nell’inseguimento 10 km ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La 31enne Carabiniera di Pieve di Cadore è perfetta al poligono (20/20), recupera i 40 secondi persi nella sprint e centra il primo oro olimpico della carriera. 30’11″8 il tempo dell’azzurra, che precede di 28″8 la norvegese Maren Kirkeeide e di 34″3 la finlandese Suvi Minkkinen. Quarto posto per la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, staccata di 49″4. L’impresa di Vittozzi porta all’Italia l’ottavo oro a Milano-Cortina, il secondo di giornata dopo quello di Federica Brignone in gigante.

Lisa Vittozzi è campionessa olimpica dell’inseguimento, mai il biathlon azzurro aveva raggiunto questo traguardo. La carabiniera sappadina ci è riuscita con una prova perfetta: “Non ci credo; non posso descrivere quello che ho provato gli ultimi due chilometri sono stati veramente un sogno. Le altre sono veramente forti e non pensavo di poter vincere oggi; ho dato davvero tutto quello che avevo ed è andata”. L’azzurra si commuove. “Sicuramente l’anno scorso è stato difficile, davvero. Ho tirato fuori la grinta che ho, per essere qui e per sognare in grande. Sono riuscita a tirare fuori tutto quello che avevo, non ho mai smesso di crederci. Ed ora sono felice. Vincere davanti a questo pubblico è da un parte bellissimo, ma dall’altra mi sono detta di non lasciar calare l’attenzione altrimenti avrei rischiato di non arrivare in fondo, di fronte a tanto tifo”.

“Ho cercato di dare tutto fino alla fine, poi mi sono goduta il rettilineo finale. Ho scritto la storia di me stessa perché questo viaggio è stato difficile e sono morto orgogliosa di me. Dedico la medaglia a mio nonno”. Queste le parole, in zona mista, di Lisa Vittozzi. “Non smetterò mai di credere nelle mie capacità e speravo fosse questa l’olimpiade giusta per vincere un oro, visto che nel 2030 sarò già troppo vecchia. Intanto cercherò di godermi ogni giorno senza pensare al futuro”, aggiunge Vittozzi.

“Non ero sicura se partire oggi, ma ci ho provato lo stesso per i tifosi e la mia famiglia. Alla fine è andata meglio del previsto perché non sono ancora al massimo della condizione. Dopo questa gara mi sento più tranquilla”. Queste le parole, in zona mista, di Dorothea Wierer dopo il nono posto di oggi. “Sono contenta per Lisa (Vittozzi ndr.) perché c’era un po’ di delusione in squadra, sia in campo maschile che femminile, nonostante l’argento in staffetta. Ora cercherò di essere pimpante per le mie ultime due gare della carriera, spero di godermele e di sentirmi ancora meglio”, aggiunge Wierer sull’oro storico di Vittozzi.

